Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Auffahrunfall auf Bundesautobahn 8: drei Verletzte

Pforzheim (ots)

Drei Verletzte und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Lkw-Auffahrunfalles am Mittwochnachmittag auf der Bundesautobahn 8 zwischen Rutesheim und Pforzheim-Süd.

Gegen 13:00 Uhr kam es in Fahrtrichtung Karlsruhe am Stauende zu einem Auffahrunfall. Ein 26-Jähriger Iveco-Fahrer fuhr auf den Iveco eines 63-Jährigen von hinten auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 26-Jährige Auffahrende schwer verletzt und folglich in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden 43 und 26 Jahre alten Mitfahrer im anderen Lkw wurden leicht verletzt. Zwei Fahrstreifen waren bis gegen 15:30 Uhr gesperrt. Der entstandene Stau hatte eine Länge von etwa sieben Kilometern. Der 63-Jährige konnte mit seinen beiden Insassen nach dem Unfall die Fahrt fortsetzen. Der Iveco des 26-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell