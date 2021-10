Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vorfahrtsverletzung mit zwei Leichtverletzten

Pforzheim (ots)

Bei einer Vorfahrtsverletzung sind in der Pforzheimer Nordstadt am frühen Dienstagmorgen zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt worden.

Gegen 5:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Brettener Straße mit der Anshelm-/Redtenbacherstraße, bei der die Lichtzeichenanlage nicht in Betrieb war, ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Stand befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes die Brettener Straße in nördlicher Richtung und übersah hierbei die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines von links aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße kommenden 44-jährigen VW-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos. Der 44-Jährige und sein 27 Jahre alter Beifahrer wurden jeweils leicht verletzt. An beiden noch fahrbereiten Autos entstand Sachschaden.

