Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Einfamilienhaus

Knittlingen (ots)

Bislang unbekannter Täter versuchte in der Zeit zwischen Sonntag 21:30 Uhr und Montag 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Knittlingen-Hohenklingen einzudringen. Der Eindringling versuchte über die Hauseingangstür gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Knittlinger Straße zu erlangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen blieb es jedoch nur bei dem Versuch.

Zeugenhinweise hierzu werden vom Kriminaldauerdienst Pforzheim unter 07231 186 4444 entgegengenommen.

Simone Unger, Pressestelle

