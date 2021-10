Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - "Falsche Polizeibeamte" erbeuten Ersparnisse - Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise

Maulbronn (ots)

Einen Vermögensverlust im fünfstelligen Bereich bescherten dreiste Betrüger einer älteren Dame im östlichen Enzkreis.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kontaktierten die "Falschen Polizeibeamten" die Frau im Zeitraum zwischen Dienstag, 05.10.2021 und Donnerstag, 07.10.2021, mehrfach. Die Täter schüchterten die Dame per Telefon derart ein, dass es am 07.10.2021, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr desselben Tages zu mehreren Geldübergaben in der Kernerstraße kam, wobei aber kein persönlicher Kontakt mit den Tätern stattgefunden hatte.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die im entsprechenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell