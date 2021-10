Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Egenhausen - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzen - Pkw landet auf Dach

Egenhausen (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 352 ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 24-jähriger Opel-Fahrer sowie sein 23-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Opel-Fahrer die Landesstraße bei Egenhausen in Fahrtrichtung Altensteig. Er befand sich in einer Kolonne hinter einem Müllfahrzeug, als er gegen 16:00 Uhr zum Überholen des vor ihm fahrenden Fahrzeugs und des Müllfahrzeugs ansetzte. Noch während des Überholvorgangs bemerkte der 24-Jährige, dass das Müllfahrzeug nach links abbiegen wollte. Somit wich er seinerseits nach links aus und kollidierte mit einem Baum. Der Rettungsdienst brachte die beiden Insassen des Opels in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Müllfahrzeugs blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden, welcher auf rund 20.000 Euro geschätzt wird. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell