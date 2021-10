Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Freudenstadt) Seewald - Sachbeschädigungen durch Graffiti: Tatverdacht gegen 18-Jährigen

Seewald (ots)

Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, in der Nacht auf Samstag in Göttelfingen ein Kirchengebäude mit Farbe beschmiert zu haben. Zudem sprühte er an zwei Wohngebäuden in der Schmiedegasse mehrere Meter lange Striche an die Hauswände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Den 18-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung.

