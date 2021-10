Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Folgenschwere Alkoholfahrt mit knapp drei Promille

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Samstag hat eine alkoholisierte 33-Jährige eine Fußgängerampel und zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt.

Gegen 1:30 Uhr befuhr eine 33-jährige Skoda-Fahrerin die Siedlungstraße in Richtung Pforzheimer Straße und beschädigte beim Vorbeifahren zwei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Kurz darauf bog sie in die Pforzheimer Straße ab und stieß gegen eine Fußgängerampel. Offensichtlich ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die 33-Jährige weiter in Richtung Pforzheim. Zeugen beobachten dies und informierten die Polizei. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife des Verkehrsdienstes Pforzheim an der Kreuzung Untere Stöckstraße / Amselstraße die 33-Jährige, die neben ihrem demolierten Fahrzeug stand. Die Einsatzkräfte nahmen bei der 33-Jährigen Anzeichen für Alkoholkonsum wahr. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 3 Promille, weswegen sie in der Folge Blut abgeben musste - ihren Führerschein behielten die Beamten ein. Es entstand ein Gesamtsachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

