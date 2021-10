Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Freudenstadt (ots)

In ein Vereinsheim eingebrochen sind Unbekannte zwischen Donnerstagmittag und Samstagabend in Freudenstadt-Dietersweiler.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Gebäude auf dem Sportgelände an der Freudenstädter Straße. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet, die Einbrecher hinterließen jedoch Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Das Polizeirevier Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07441 5360 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell