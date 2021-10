Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Einbruch in Einfamilienhaus -

Knittlingen (ots)

Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro war die Beute von dem oder den Tätern, nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Knittlngen.

Am Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr schlugen der oder die Einbrecher ein Fenster des Hauses in der August-Lämmle-Straße ein und gelangten so ins Anwesen. Das komplette Haus wurde nach Wertgegenständen durchwühlt und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Zeugen, sowie Hinweisgeber, die zur genannten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell