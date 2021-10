Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemittteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim (FDS) Eutingen im Gäu - Altbestände von Sprengstoff kontrolliert zur Detonation gebracht

Eutingen im Gäu (ots)

Entschärfer des Landeskriminalamts haben am Freitagabend mehrere Kilogramm offensichtlich alten, überlagerten Sprengstoffs kontrolliert zur Detonation gebracht.

Der Sprengstoff war am Freitagnachmittag auf einem Grundstück am Ortsrand von Eutingen im Gäu in einem Container aufgefunden worden. Er wurde vom neuen Eigentümer entdeckt. Nachdem der Sprengstoff in einen Steinbruch in Horb am Neckar transportiert worden war, brachten ihn die Entschärfer in den Abendstunden dort kontrolliert zur Detonation. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Es liegen derzeit auch keine Hinweise darauf vor, dass die Altbestände für eine Straftat verwendet werden sollten. Die Ermittlungen dauern an. Neben Polizei und den Entschärfern war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Frank Weber, Polizeipräsidium Pforzheim, Pressestelle

Frank Grundke, Staatsanwaltschaft Rottweil

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell