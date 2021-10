Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Horb) Schwerer Verkehrsunfall auf gefährlicher Kreuzung bei Eutingen im Gäu

Eutingen i. Gäu (ots)

Auf der sogenannten Withaukreuzung (B463/K4718) kam es heute gg. 11:30 Uhr zu einem Unfall bei dem 3 Personen schwer verletzt wurden. Der Lenker eines Peugeot war auf der Kreisstraße von Thalheim kommend vermtl. ungebremst in die Kreuzung mit der B463 eingefahren, obwohl sich dort eine deutlich sichtbare Stop-stelle befindet. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem 28-jährigen Lenker eines Mazda der in Richtung Bildechingen unterwegs war. Das Verursacherfahrzeug begann sofort zu brennen und nur durch das beherzte Eingreifen eines nachfolgenden Zeugen, der das ältere Ehepaar 70/69 Jahre) aus dem Fahrzeug befreite, konnte Schlimmeres verhindert werden. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5500 Euro. Durch Löschwasser das mit Öl verunreinigt war und ins Erdreich sickerte entstand weiterer Schaden der durch das Umweltamt begutachtet werden muss.

