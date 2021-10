Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Wohnhaus

Niefern-Öschelbronn (ots)

Im Laufe des Donnerstags drangen Einbrecher in ein Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Die noch unbekannten Täter gelangten über einen Zaun auf das Grundstück und hebelten eine Türe an dem Gebäude in der Nieferner Waldstraße auf. Im Inneren des Hauses durchwühlten sie Schränke und Schubladen, entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch offensichtlich nichts. An der Türe entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Nicole Sackmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell