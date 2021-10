Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - 18-jähriger Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

Ein 18-jähriger Autofahrer war gegen 19 Uhr auf der Bundestraße 10 von Enzberg kommend in Richtung Mühlacker unterwegs. Kurz nachdem er an der Kreuzung in Richtung Ötisheimer Straße abgebogen war, kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Steinmauer. Der 18-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs konnten die Beamten abgefahrene Reifen feststellen, die unfallursächlich gewesen sein könnten. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

