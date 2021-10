Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahrt unter Drogen und Alkohol: Fahrradfahrer begeht Unfallflucht und zeigt sich aggressiv

Pforzheim (ots)

Ein mutmaßlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehender Fahrradfahrer hat am Donnerstag in Pforzheim offensichtlich eine Unfallflucht begangen. Bei den folgenden polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 32-Jährige aggressiv.

Eine Zivilstreife des Polizeipräsidiums Einsatz war gegen 13 Uhr im Stadtgebiet unterwegs, als die Beamten an der Ecke Westliche Karl-Friedrich-Straße/Habermehlstraße sahen, wie der Radfahrer gegen ein Auto stieß, dieses dadurch beschädigte und danach einfach weiterfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte, dass der 32-Jährige alkoholisiert ist. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Außerdem zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis an. Der Radfahrer, der sich während der polizeilichen Maßnahmen aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, musste in der Folge eine Blutprobe abgeben. Es erwartet ihn nun eine Strafanzeige.

