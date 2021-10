Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Engelsbrand - Täter schlagen Fensterscheibe bei Firma ein

Engelsbrand (ots)

Eine Fensterscheibe eingeschlagen haben noch unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen bei einer Firma in Engelsbrand.

Kurz nach 1 Uhr machten sich die Unbekannten an dem Fenster des im Gewerbepark befindlichen Gebäudes zu schaffen und zerstörten dabei die Glasscheibe. Darauf, dass die Täter tatsächlich in die Firma eindrangen, liegen derzeit keine Hinweise vor, entwendet wurde offensichtlich nichts. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Neuenbürg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

