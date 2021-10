Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Totaschaden nach Fahrzeugbrand

Pforzheim (ots)

Sehr wahrscheinlich führte ein technischen Defekt am Donnerstagvormittag zum Brand eines DaimlerChrysler auf der Bundesautobahn 8. Ein 35-Jähriger befuhr gegen 08:40 Uhr die Bundesautobahn 8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe, als zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd plötzlich die Motorkontrolllampe seines Fahrzeuges aufleuchtete. Er lenkte daraufhin sein Fahrzeug auf den Standstreifen, wo es unmittelbar danach im Motorraum zu brennen anfing. Beim Eintreffen der Feuerwehren Pforzheim und Heimsheim, befand sich das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Zum Löschen des Fahrzeugs mussten zwei der dreispuren Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Bis zur Bergung des Fahrzeugs war der rechte Fahrstreifen für den fließenden Verkehr gesperrt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Simone Unger, Pressestelle

