POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von über 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr an der Kreuzung Anshelmstraße, Ecke Blücherstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen bog ein 30-jähriger VW-Fahrer von der Anshelmstraße nach rechts in die Blücherstraße ein. Kurz darauf musste er aufgrund eines E-Scooter-Fahrers eine Gefahrenbremsung durchführen. Daraufhin soll ein 19-jähriger VW-Fahrer auf den Pkw des 30-Jährigen aufgefahren sein. Nach Angaben des 19-Jährigen, bog der 30-Jährige, ohne die Vorfahrt zu beachten, von der Anshelmstraße kommend in Richtung Blücherstraße ein, weshalb ein Auffahren unvermeidbar gewesen sei.

Der unbekannte E-Scooter-Fahrer habe sich von der Unfallstelle entfernt. Bei dem Unfall wurden der 30-Jährige und seine 36-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

Zeugen oder Hinweisgeber, welche insbesondere Angaben zum E-Scooter-Fahrer bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

