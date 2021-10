Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Betrunken gegen geparkten Pkw

Stark alkoholisiert ist am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:20 Uhr, ein 21-jähriger Audi-Fahrer in das Heck eines in der Silberwaldstraße ordnungsgemäß geparkten Pkws gefahren. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkohlvortest ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille. Der 21-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

