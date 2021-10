Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Einbruch in Ladengeschäft

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in ein Geschäft in der Innenstadt eingebrochen worden.

Nach bisherigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat in der Westlichen Karl-Friedrich-Straße gegen 3:30 Uhr. Ein bislang Unbekannter schlug die Glaseingangstür zum Verkaufsraum ein, entwendete Elektronikartikel und beschädigte Einrichtungsgegenstände. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Im Zusammenhang mit diesem besonders schweren Fall des Diebstahls wird eine Person mit blauem Kapuzenpullover gesucht.

Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber auf Diebesgut werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231 186-3211 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

