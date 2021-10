Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Ungebetener Gast wird aggressiv - Polizeibeamter verletzt

Freudenstadt (ots)

Äußerst aggressiv gezeigt hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag ein 30-jähriger Mann in Freudenstadt. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz verletzt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 00:45 Uhr zu einem Wohnanwesen in der Stuttgarter Straße gerufen, da sich dort eine fremde und betrunkene Person aufhalten sollte, die das Haus nicht hätte verlassen wollen. Wegen der Aggressivität des 30-Jährigen entschieden sich die hinzugezogenen Beamten, ihn zunächst mit auf das Polizeirevier zu nehmen, bis er sich beruhigt hatte. Dies gelang auch und er wurde wieder entlassen. Kurze Zeit später ging jedoch ein erneuter Anruf aus dem betreffenden Anwesen ein, dass der 30-Jährige wieder zurückgekehrt sei, sodass die Beamten sich wieder auf den Weg dorthin machten. Trotz der Aufforderung der Polizisten, das fremde Haus zu verlassen, weigerte sich der Mann, sodass die Einsatzkräfte ihn nun mit Zwang vor das Anwesen bringen mussten. Der Tatverdächtige leistete jedoch erheblichen Widerstand, weshalb ihn die Einsatzkräfte letztlich überwältigen mussten. Während des Gerangels mit dem 30-Jährigen wurde ein Beamter derart verletzt, dass er bis auf weiteres dienstunfähig wurde. Der Tatverdächtige trat auch nach den Einsatzkräften, schlug in deren Richtung und beleidigte sie mehrmals. Letztlich nahmen die Beamten den Mann, bei dem ein Alkoholvortest einen Wert von über einem Promille ergab, in Gewahrsam und er musste den Rest der Nacht in einer Polizeizelle verbringen.

Den 30-Jährigen erwartet nun, neben einer Rechnung für die Übernachtung in der Zelle, eine Strafanzeige.

Frank Weber, Pressestelle

