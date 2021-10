Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Vorfahrtsverletzung unter Alkoholeinfluss

Pforzheim (ots)

Eine Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagabend in Altensteig-Überberg.

Ein 26-jähriger Fordfahrer befuhr gegen 22:30 Uhr die Friedhofstraße und missachtete an der Kreuzung mit der Simmersfelder Straße die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt einer 58-jährigen Opelfahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge wurde die 58-Jährige leichtverletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch beim 26-Jährigen wahrnehmen. Ein bei ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Zur Beweissicherung wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme beim Fordfahrer durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Beide unfallbeteiligte Kraftfahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

