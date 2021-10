Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Verkehrsunfall mit eingeklemmten Fahrzeuglenker

Knittlingen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 35 ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Ein 52-jährger Fiat-Fahrer befuhr gegen 04:45 Uhr die Bundesstraße von Ölbronn kommend in Richtung Knittlingen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die hinzugerufene Feuerwehr gerettet. Eine Besatzung des Rettungsdienstes transportierte ihn in ein nahliegendes Krankenhaus. Die Bundesstraße war zwecks Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Simone Unger, Pressestelle

