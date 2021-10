Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisiert verunfallt und geflüchtet

Pforzheim (ots)

Mit über 1,3 Promille verursachte am Samstagmorgen ein 30-Jähriger mit seinem BMW einen Verkehrsunfall und flüchtete im Anschluss von Unfallstelle.

Kurz vor 01:00 Uhr befuhr der Mann die Sickingerstraße in Richtung Westliche-Karl-Friedrich-Straße. Hierbei streifte er offensichtlich beim Vorbeifahren einen geparkten Golf und hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Nach Zeugenhinweisen auf das Fahrzeug und den Fahrer entdeckten Polizeibeamte den BMW gegen 01:45 Uhr in der Carl-Hölzle-Straße auf einem Parkplatz. Der 30-Jährige konnte in einer Bar in der Nähe ausgemacht werden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass der Mann auf seiner Fahrt weitere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen hat.

Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und sich nun unter anderem wegen Fahrerflucht verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

