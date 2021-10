Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Mutmaßlicher Einbrecher schlägt Scheibe bei Schule ein

Calw (ots)

Ein mutmaßlicher Einbrecher hat am Samstagabend in Calw an einer Schule eine Glasscheibe eingeschlagen.

Der Täter drang offenbar gegen 19:15 Uhr in das Schulgebäude in der Straße "Im Entenschnabel" ein. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

