Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Schopfloch - Junge Männer randalieren und werden festgenommen

Pforzheim (ots)

Nach den derzeitigen Ermittlungen waren am Wochenende ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger gemeinsam im Bereich einer Schule bzw. eines Spielplatzes zugange und beschädigten dort mehrere Gegenstände.

Auf dem Schulhof in der Schulstraße waren umgetretene sowie herausgerissene Leuchten, Besen und ein Mülleimerdeckel aufgefunden worden. Am Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr, nahmen Zeugen Krach und Gegröle wahr. Bei der darauf folgenden polizeilichen Fahndung konnten die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen im Bereich der Hauptstraße festgenommen werden. Der 16-Jährige wurde im Anschluss mit rund 1,7 Promille seinen Eltern übergeben. Bei dem 18-Jährigen zeigte das Atemalkohlgerät einen Werte von 0,8 Promille an.

Da der Jugendliche die Polizeibeamten fortwährend beleidigte und sich den polizeilichen Maßnahmen widersetzte, muss er nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung müssen sich beide gemeinsam verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell