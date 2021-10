Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg -Zeugen nach illegaler Entsorgung eines Heizöltanks gesucht

Neuenbürg (ots)

Am Samstagvormittag wurde die Polizei darüber informiert, das bislang unbekannte Täter in einem Wasserschutzgebiet, an der Landesstraße 340, Gemarkung Neuenbürg, einen zusammengesägten Heizöltank entsorgt hatten.

Aufgrund der Verwitterung der einzelnen Teile ist davon auszugehen, dass die Gegenstände bereits vor Wochen dort abgelegt wurden. Für die Fachgerechte Entsorgung des Sondermülls wurde eine Fachfirma beauftragt. Am Fundort waren neben der Polizei ebenfalls die Feuerwehr Neuenbürg, ein Mitarbeiter des Landratsamtes sowie der Stadt Neuenbürg, zugegen.

Die Polizei ist aktuell auf der Suche nach Zeugen, welche Beobachtungen im Bereich der Landesstraße 340 gemacht haben. Hinweise werden gerne telefonisch, unter der Nummer 07082/7912 0, entgegengenommen.

