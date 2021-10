Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter Autofahrer kehrt nach Unfallflucht zurück

Pforzheim (ots)

Nachdem ein alkoholisierter 58-jähriger VW-Fahrer am Sonntagnachmittag in der Wildbader Straße einen Verkehrsunfall verursachte, flüchtete er zunächst von der Unfallstelle, um kurze darauf zurückzukehren und sein abgefallenes Kennzeichen zu suchen.

Der Mann befuhr gegen 16:30 Uhr die Dietlinger Straße in Richtung Habermehlstraße. An der Kreuzung zur Wildbader Straße bog er nach rechts ab und fuhr auf dem linken von zwei Fahrstreifen weiter. Aus noch unbekannter Ursache kam er zu weit nach links, kollidierte mit einem auf der Mittelinsel befindlichen Zaun, sowie einem Zierbaum. Im Anschluss zog der Fahrer ein Teil des Zaunes aus seinem Kühlergrill und fuhr in Richtung Sandweg davon. Der Unfall konnte durch Zeugen beobachtet werden, welche die Polizei verständigten. Noch während der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizei Pforzheim kehrte der Unfallverursacher zur Unfallstelle zurück, um sein dort verlorenes Kennzeichen zu suchen. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des 58-Jährigen fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Die durch auslaufende Betriebsstoffe des Unfallfahrzeugs verunreinigte Fahrbahn musste von der Feuerwehr Pforzheim gereinigt werden. Für den beschädigten Zaun wurde der technische Dienst der Stadt Pforzheim verständigt.

Der Sachschaden am Fahrzeug belief sich auf etwa 4.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell