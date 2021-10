Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gefährliche Körperverletzung: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Samstag, gegen 10:45 Uhr kam in der Kaiser-Friedrich-Straße, in etwa auf Höhe der Irenicusstraße, einer Personengruppe ein Mann entgegen und es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Fußgängern. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der einzelne Mann zwei Messer. In der Folge wurde eine 39-Jährige durch eines der Messer des Mannes im Bereich der Hand leicht verletzt. Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: Alter Mitte 20, zirka 175 Zentimeter groß, schlank, dunkler Teint, dünner Oberlippenbart, schwarze lockige Haare, seitlich ausrasiert. Er sprach englisch und deutsch mit Akzent. Der Mann war schwarz gekleidet und führte eine schwarze Bauchtasche mit sich, die er um den Oberkörper gehängt hatte.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber auf den Täter werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3311 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell