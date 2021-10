Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Zwei Verletzte nach Unfall

Neuweiler (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 4370 am Montagfrüh gegen 06.25 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 49-jähriger Seat-Fahrer von Neuweiler kommend in Richtung Gaugenwald und kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte der 49-Jährige mit dem Audi einer 27-Jährigen zusammen. Glücklicherweise wurden die Beiden nur leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Kreisstraße 4370 musste gesperrt werden. Die Unfallaufnahme ist mittlerweile beendet und die Fahrbahn wieder frei.

Dirk Wagner, Pressestelle

