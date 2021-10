Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf Kreisstraße

Calw (ots)

Zwischen Hirsau und Ottenbronn ereignete sich am heutigen Morgen auf der Kreisstraße 4308 ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr eine Opel-Fahrerin gegen 10:10 Uhr die Kreisstraße von Hirsau kommend in Richtung Ottenbronn. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet die 36-jährige Fahrerin in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Skoda eines 62-Jährigen. Die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeugs wird hierbei leichtverletzt und kam ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

