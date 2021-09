Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verdacht der Trunkenheitsfahrt: Tatverdächtiger zeigt sich aggressiv

Pforzheim (ots)

Aggressiv gezeigt hat sich am Donnerstagmorgen ein 26-jähriger Tatverdächtiger einer Trunkenheitsfahrt in Pforzheim.

Über den Polizeinotruf war gegen 4:45 Uhr die Mitteilung über einen offenbar betrunkenen Autofahrer eingegangen. Die hinzugeeilten Polizeibeamten entdeckten daraufhin im Bereich des Schloßbergs einen am Fahrbahnrand abgestellten Audi. Durch Zeugen wurde der 26-Jährige als mutmaßlicher Fahrer des Audis identifiziert. Laut Angaben der Zeugen sei der 26-Jährige den Schloßberg hoch- und runtergefahren. Ein mit ihm durchgeführter Alkoholvortest ergab einen Wert von über einem Promille. Auf der Fahrt zur deshalb notwendigen Blutentnahme beleidigte der Tatverdächtige zwei Beamte und führte einen gezielten Kopfstoß in Richtung eines Polizisten aus, der jedoch nicht traf. Als der 26-Jährige beim Revier aus dem Polizeifahrzeug aussteigen sollte, weigerte er sich und leistete Widerstand. Letztlich mussten ihn die Einsatzkräfte mit erheblicher Kraftanstrengung aus dem Fahrzeug ziehen, wobei der 26-Jährige leicht verletzt wurde. Um die Blutentnahme durch einen Arzt kam er am Ende allerdings nicht herum und die Beamten behielten auch seinen Führerschein ein. Es erwarten den 26-Jährigen nun gleich zwei Anzeigen.

Frank Weber, Pressestelle

