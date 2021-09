POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei muss bei Widerstandshandlung Pfefferspray einsetzen

Polizeipräsidium Pforzheim

Polizei muss bei Widerstandshandlung Pfefferspray einsetzen

Pforzheim

Zwischen drei Männern ist es am Mittwochnachmittag in einer Gaststätte, in der Emma-Jäger-Straße, zunächst zu einem Streitgespräch gekommen, das in einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Straße und schließlich mit einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte endete.

Zwei Männer im Alter von 30 und 39 Jahren betraten die Gaststätte und zeigten sich respektlos gegenüber der Bedienung. Ein daraufhin entstandenes Streitgespräch zwischen einem 44-jährigen Gast und den beiden Männern setzte sich vor der Gaststätte fort. Dort schlugen die beiden Männer den 44-jährigen zu Boden und traten auf ihn ein. Den hinzugerufenen Streifenwagenbesatzungen verweigerten die zwei Aggressoren die Personalien und gaben sich gleich sowohl verbal, als auch physisch aggressiv. In der Folge kam es zum Einsatz des Pfeffersprays. Der 39-jährige ließ sich daraufhin ohne weitern Widerstand vorläufig festnehmen. Der Jüngere wehrte sich weiter gegen seine vorläufige Festnahme, konnte schlussendlich jedoch durch die Beamten unter Kontrolle gebracht und auf die Dienststelle transportiert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei dem 30-jährigen einen Promillewert von etwa 1,7 und beim 39-Jährigen rund 1,2. Die beiden Männer wurden aufgrund ihrer Alkoholisierung und ihres Gemütszustandes nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen.

