POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Loßburg (ots)

Ein Leichtverletzter sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 405 in Richtung Schömberg ereignete.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 70 Jahre alter Dacia-Fahrer, gegen 17:00 Uhr, die Landesstraße, als er kurz vor dem Ortseingang Vordersteinwald den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Peugeot übersah und auf diesen auffuhr. Die 80-jährige Peugeot.Fahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Freudenstadt sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Simone Unger, Pressestelle

