POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht durch Motorradfahrer

Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden davongefahren ist am Dienstagabend ein Motorradfahrer in Glatten.

Nach Stand der Ermittlungen war gegen 18:45 Uhr ein 24-jähriger Fahrer eines dunkelgrauen Mercedes-Benz auf der Lombacher Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs und räumte wegen eines geparkten Pkw dem entgegenkommenden Fahrzeugführer den Vorrang ein. Hierzu bremste der 24-Jährige den Mercedes-Benz bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender Motorradfahrer fuhr von hinten auf und stürzte. Am Mercedes-Benz entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Noch während der Autofahrer die Polizei verständigen wollte, entfernte sich der Lenker des roten Motorrades vom Unfallort.

Personen, die Zeuge des Unfalles wurden oder Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Horb, unter der Rufnummer 07451 96-0, zu melden.

