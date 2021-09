Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS)Freudenstadt B 294 - Tödlicher Verkehrsunfall - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 29.09.2021 um 1.11 Uhr

Freudenstadt (ots)

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend - nicht am Freitagabend, wie in der Pressemitteilung beschrieben.

Christian Schulze, Pressestelle

