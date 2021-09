Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Horb am Neckar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag bei Horb-Dettingen ereignete, ist der 71-jährige Fahrer eines Elektrofahrrads schwer verletzt worden.

Der 71-Jährige war gegen 14:45 Uhr auf der Kreisstraße 4761 von Dürrenmettstetten in Richtung Dettingen unterwegs und wollte offenbar nach links in einen Feldweg abbiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Radfahrer in dem Moment, als er abbog, von einem 50-jährigen Autofahrer überholt, sodass er dem überholenden Wagen in die Seite fuhr. Der 71-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Autofahrer blieb unverletzt. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt. Neben Rettungsdienst, Notarzt und Straßenmeisterei war die Polizei mit mehreren Streifen im Einsatz. Die Kreisstraße war im Bereich der Unfallstelle bis 18 Uhr voll gesperrt. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 5.000 Euro.

Die Verkehrspolizei in Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich dort unter der Rufnummer 07441 536-550 oder beim Polizeirevier Horb unter 07451 96-0 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell