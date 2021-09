Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Trunkenheitsfahrt mit über 2,0 Promille

Ötisheim (ots)

Mit über 2,0 Promille ist am Montagabend ein 59-Jähriger mit seinem Fahrzeug von Mühlacker nach Ötisheim gefahren. Aufmerksame Zeugen meldeten die auffällige Fahrweise des Lenkers. Das Fahrzeug sowie sein Fahrer konnten durch Polizeibeamte des Polizeirevier Mühlacker in der Quellenstraße in Ötisheim einer Kontrolle unterzogen werden. Der durchgeführte Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,10 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und er musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

