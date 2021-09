Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Ein Leichtverletzter nach Unfall

Straubenhardt (ots)

Eine leicht verletzte Person, sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Montagmorgen in Straubenhardt.

Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 10:00 Uhr die Schwanner Straße aus Schwann kommend in Richtung Ortsmitte Feldrennach. Im weiteren Straßenverlauf beabsichtigte er nach links in ein Grundstücksgelände abzubiegen um dort zu wenden. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden 34-jährigen Smart-Fahrer und es kam zur Kollision. Hierbei wurde der Smart-Fahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell