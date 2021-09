Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Unfall nach Vorfahrtsverletzung

Oberhengstett (ots)

Zwei leicht verletzte Personen, sowie ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagfrüh im Ortsteil Oberhengstett ereignete.

Ein 18-jähriger Seat-Fahrer beabsichtigte gegen 06:00 Uhr an der Einmündung Fliederstraße/Landesstraße 348 nach links in Richtung Neubulach abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der Landesstraße von links kommenden 47-jährige Lkw-Fahrers. Dieser versuchte noch dem abbiegenden Fahrzeug auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeugführer mussten aufgrund ihrer Verletzungen ambulant in Krankenhäusern behandelt werden. Der Seat, sowie der Lkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

Simone Unger, Pressestelle

