Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall bei Spurwechsel

Pforzheim (ots)

Beim Spurwechsel eines Nissans kam es am Montag gegen 09:40 Uhr auf der Habermehlstraße zu einem Verkehrsunfall, bei welchem die Fahrerin eines Leichtkraftrades schwer verletzt wurde.

Ein 52-jähriger Nissan-Fahrer befuhr die Rechte von zwei Fahrspuren auf der Habermehlstraße von der Wildbader Straße aus kommend. In gleiche Richtung, jedoch auf der linken Spur fuhr die 55-jährige Piaggio-Fahrerin.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, wechselte der Nissan-Fahrer, noch bevor die Fahrbahn einspurig wird, seine Fahrspur von rechts nach links ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Es kam zur Berührung der beiden Fahrzeuge in Folge dessen die Piaggio-Fahrerin leicht nach links abgedrängt wurde, gegen die Bordsteinkannte einer Mittelinsel fuhr und stürzte. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

