Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter dringt in Bar ein

Pforzheim (ots)

Ein noch Unbekannter ist am Freitag in der Pforzheimer Nordstadt in eine Bar eingedrungen.

Der Täter verschaffte sich zwischen Mitternacht und Nachmittag über ein Fenster Zutritt ins Innere der Bar. Dort brach er einen Spielautomaten auf und entwendete unter anderem eine Geldkassette. Die Schadenssumme steht noch nicht fest.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

