Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Vorfahrt missachtet

Baiersbronn (ots)

Ein 59-jähriger Rennradfahrer ist am Freitagvormittag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein 73-jähriger VW-Fahrer befuhr die Landesstraße 96, als er nach links auf die Bundesstraße 28 einbiegen wollte. Hierbei übersah er offenbar den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer. Dieser versuchte noch versuchte dem Fahrzeug auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte und verletzte sich. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Rennrad entstand ein Schaden in Höhe von 4.000 Euro. Am Unfallverursachenden VW entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell