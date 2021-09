Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Zeuge beobachtet Einbruch in Schnellimbiss

Ebhausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Sonntagmorgen in einen Schnellimbiss in Ebhausen eingedrungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand verschaffte sich der Dieb gegen 00:35 Uhr durch aufhebeln eines Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Nagolder Straße. Im Inneren brach er die leere Kasse auf und entwendete eine Musikbox. Anschließend verließ er den Schnellimbiss durch das gleiche Fenster wieder. Der Tathergang, konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, welcher sofort die Polizei verständigte. Der Einbrecher wurde wie folgt beschrieben: etwa 25-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und schlank. Gekleidet war die Person mit einer schwarzen Jogginghose und einem blau7weißem Kapuzenpulli.

Das Polizeirevier Nagold hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber des Vorfalls sich unter 07452 93050 zu melden.

