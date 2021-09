Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Mit über 2,2 Promille Unfall verursacht und geflüchtet

Kämpfelbach (ots)

Am Sonntagmittag ermittelte die Polizei eine betrunkene Pkw-Lenkerin, welche auf der Bundesstraße 10 infolge eines Verkehrsunfalls ein Verkehrszeichen beschädigte. Im Anschluss entfernte sich die Frau unerlaubt von der Unfallstelle.

Offensichtlich befuhr die 50-Jährige, gegen 15:00 Uhr, mit ihrem Mercedes die Bundesstraße 10 von Pforzheim kommend in Richtung Remchingen. Im Bereich des Ersinger Kreuzes wollte sie nach rechts in Richtung Kämpfelbach abbiegen. Hierbei kam sie nach derzeitigem Ermittlungsstand infolge ihrer Alkoholisierung und unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Hierbei wurde das dortige Verkehrszeichen stark beschädigt. Da nach dem Verkehrsunfall vor Ort auch ein Kennzeichen aufgefunden werden konnte, ermittelten die Beamten die mutmaßliche Unfallverursacherin auch zeitnah nach dem Unfall. Der Schaden an ihrem Pkw wird auf rund 750 Euro geschätzt, der Fremdschaden am Verkehrszeichen auf etwa 250 Euro. Die 50-Jährige musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben und sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Sabine Maag, Pressestelle

