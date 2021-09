Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Vorfahrt missachtet -zwei Verletzte-

Mühlacker (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:25 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Lienzinger Straße / Im Bannholz ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wollte eine 20-jährige Renault Fahrerin an der genannten Kreuzung von der Lienzinger Straße nach links in die Straße Im Banhholz bei Grünlicht abbiegen und übersah hierbei den ihr entgegenkommenden ebenfalls bei Grünlich die Kreuzung passierenden VW eines 63-jährigen. Eine 20-jährige Beifahrern im Renault wurde hierbei leicht und eine 57-jährige Beifahrerin im VW schwer Verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden.

Simone Unger, Pressestelle

