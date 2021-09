Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Bad Herrenalb - Ausweichmanöver führt zu Sturz

Bad Herrenalb (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Kreisstraße 4330 zu einem Vorfall, bei sich ein Motorradfahrer leicht verletzt hat.

Gegen 18.10 Uhr befuhr ein 53-jähriger Fahrer einer Honda die Kreisstraße 4330 von Neusatz in Richtung Schwann, als ihm in einer langgezogenen Rechtskurve der Lenker eines Pkws entgegenkam, der die Kurve schnitt. Um eine mögliche Kollision zu vermeiden, wich der 53-Jährige auf den Grünstreifen aus und kam in der Folge zu Fall. Hierbei verletzte er sich leicht. Ohne sich um den Gestürzten zu kümmern setzte der unbekannte Pkw-Lenker seine Fahrt fort.

Durch einen unbeteiligten Pkw-Lenker, der den Unfallhergang beobachtet hat, konnte der Pkw als dunkelroter Kastenwagen beschrieben werden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, 07082 / 7912 0, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell