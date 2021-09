Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Zwei Leichtverletzte und ein hoher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Wildberg-Effringen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtschaden von 18.000 EUR sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Wildberg. Gegen 11:14 Uhr befuhr ein 67-jähriger Fahrer eines Pkw Opel Corsa die Straße "Alter Schönbronner Weg" in Fahrtrichtung Höhenweg. An der Einmündung zur "Unteren Höhe" kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem 27-jährigen Fahrer eines weiteren Pkw Opel Corsa, weil der 67-jährige die Vorfahrt missachtete. Das Fahrzeug des 27-jährigen wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn abgewiesen und in das anliegende Feld geschleudert. Der Vorfahrtsberechtigte und dessen 33-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Beide Unfallfahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eberle, FLZ PP Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell