Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall und anschließende Fahrerflucht

Pforzheim (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf dem Radweg an der Steubenstraße ein Vorfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Gegen 17:30 Uhr befuhr der 66-Radfahrer den Radweg in westliche Richtung, als er beabsichtigte nach rechts auf eine Brücke abzubiegen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen setzte im Moment des Abbiegens ein hinter dem 66-Jährigen befindlicher E-Scooter-Fahrer zum Überholen auf der rechten Seite an. In der Folge kam es zur Kollision, bei der der 66-Jährige leicht verletzte wurde. Ohne sich um den Gestürzten zu kümmern entfernte sich der E-Scooter-Fahrer von der Unfallstelle.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 170cm groß, normale Statur und dunkle Kleidung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion unter 07231 / 186 3111, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell