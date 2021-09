Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Polizeieinsatz nach CO-Austritt

Bad Wildbad (ots)

Zu einem Einsatz kam es am Donnerstagfrüh gegen 01.20 Uhr in der Laienbergstraße. Ein Anwohner forderte Hilfe an, weil es ihm nicht gut ging. Bei den vor Ort eintreffenden Rettungskräfte löste sofort der CO-Melder aus. Die Wohnung des Anwohners wurde durch die Feuerwehr geöffnet und der Mann gerettet. Bei dem Einsatz wurden ein Notfallsanitäter und ein Feuerwehrmann sowie der Anwohner verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Warum es zum Austritt im Bereich der Gastherme kam, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell