POL-Pforzheim: (CW) Ostelsheim/Calw - Polizei zieht unter Alkohol oder Drogen stehende Autofahrer aus dem Verkehr

Ostelsheim/Calw (ots)

Beamte des Polizeireviers Calw haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Autofahrer und einen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Alkohol oder Drogen standen.

In Ostelsheim kontrollierten die Einsatzkräfte in der Stuttgarter Straße gegen 23 Uhr einen 57-jährigen Mercedesfahrer und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholvortest ergab sodann einen Wert von über einem Promille.

Gleich zwei Autofahrer mit Alkohol beziehungsweise Drogen entdeckten die Polizisten in Höhe des Zentralen Omnibusbahnhofs in Calw. Kurz vor und kurz nach Mitternacht waren es ein 43-jähriger Peugeot- und ein 27-Jähriger VW-Fahrer, welche die Beamten kontrollierten. Bei dem älteren ergab ein Alkoholtest über ein halbes Promille, beim jüngeren zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis bei Cannabis an.

Ebenso in Calw, jedoch in der Stuttgarter Straße, zogen die Einsatzkräfte gegen 1 Uhr schließlich noch einen 22-jährigen Rollerfahrer aus dem Verkehr, bei dem ein Drogenvortest gleichfalls positiv auf Cannabis angeschlagen hatte.

Die Beamten des Polizeipostens Bad Wildbad stießen bei ihren Präsenz- und Kontrollmaßnahmen um kurz nach Mitternacht in Höfen an der Enz auf eine alkoholisierte VW-Fahrerin. Die 21-Jährige war in der Hindenburgstraße unterwegs, als die Einsatzkräfte sie kontrollierten und Alkoholgeruch bei ihr beststellten. Hier ergab ein Test schließlich über ein halbes Promille.

Alle hier Kontrollierten haben nun gemeinsam, dass sie jetzt eine Anzeige erwartet. Bei einer Person beschlagnahmten die Beamten sofort den Führerschein, bei anderen wurden führerscheinrechtliche Konsequenzen in die Wege geleitet.

